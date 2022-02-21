Москва, 21 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В России вырос спрос на «вторичку» и тем самым подтянул за собой рост цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ однокомнатные квартиры на вторичном рынке жилья в январе подорожали на 15%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Из-за высокого спроса на рынке «первички» в последнем квартале 2021 года цены росли достаточно динамично, и в начале года эта тенденция продолжалась, — сказала Ермилова. — Рост цен на первичном рынке и отсутствие необходимости ждать окончания строительства вызвал изменение предпочтений граждан в пользу «вторички». Поэтому спрос на «вторичку» вырос, подтянув за собой рост цен. Рост может продолжиться, если спрос будет расти. Но существенного изменения более 15% вряд ли стоит ожидать, иначе спрос начнёт падать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ выросли ставки по вкладам и ипотеке.