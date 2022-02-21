Москва, 21 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин поздравил тренера паралимпийской сборной России по следж-хоккею Александра Ларионова с 70-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

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Путин отметил, что рядом спортсменам-паралимпийцами всегда в постоянном режиме трудятся наставники, тренеры, медицинские специалисты, вспомогательный персонал.

«Хочу выразить им признательность за неустанную заботу о российских талантливых атлетах, за высокий профессионализм и искреннюю любовь к своим подопечным», — заявил Путин и пожелал Ларионов здоровья и новых свершений.

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