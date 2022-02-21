Оренбург, , 15:56 — REGNUM В гимназии № 8 Оренбурга приостановили занятия. Причиной для такой меры стал протекающий в нескольких кабинетах потолок. Об этом 21 февраля сообщает мэрия.

Протекающий потолок в школе Пресс-служба администрации Оренбурга

Чиновники заявили, что провести ремонт здания в ближайшее время невозможно. Починить крышу планируют с наступлением благоприятных погодных условий. На капитальный ремонт кровли потребуется почти 80 млн рублей.

«Обеспечение финансирования в таком объеме возможно лишь при условии включения образовательного учреждения в госпрограмму, документы для этого разрабатываются. Весной в школе будет выполнен текущий ремонт, направленный на устранение аварийности поврежденного участка», — сказала начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко.

Напомним, ранее мэрия сообщала о протекающем потолке в здании школы № 78. Образовательное учреждение продолжает работать в штатном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге школа, где протекает крыша, работает в штатном режиме