21 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:16 — REGNUM В Южной Корее обсудили высказывания кандидата в президенты о нынешней администрации.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно южнокорейским СМИ, 18 февраля кандидат в президенты от оппозиционной партии «Сила народа», бывший генпрокурор страны Юн Сок Ёль, выступая на предвыборном мероприятии, обрушился с критикой на действующее правительство во главе с Мун Чжэ Ином за то, что тот «обвинял других в своих ошибках и выдумывал ошибки других людей».

Он также сравнил нынешнюю администрацию с фашистскими режимами.

Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

«Администрация Мун Чжэ Ина возлагает вину на других, чтобы скрыть свои собственные ошибки, и фабрикует ошибки других, чтобы спровоцировать оппозицию против них. Это метод, используемый фашистами или коммунистами, такими как Гитлер и Муссолини», — сказал кандидат в своем выступлении перед толпой сторонников в городе Ансон провинции Кёнгидо.

В тот же день администрации Мун Чжэ Ина осудили данные высказывания, а также сообщили о том, что кандидат в президенты «перешел черту».

Между тем представители Демократической партии «Тобуро» также осудили Юн Сок Ёля, подчеркнув, что он противоречит сам себе, так как ранее занимал должность генерального прокурора при администрации Мун Чжэ Ина, который руководил расследованиями случаев коррупции в отношении предшественников действующего президента, Пак Кын Хе и Ли Мён Бака.

Пак Кын Хе Официальное интернет-представительство президента России

«После таких речей не хочу ничего слышать о политике до конца своих дней», — пишет hsn5***.

«Несмотря на то, что Юн обвиняет президента, он сам не лучше! Вы только помните ситуацию с его свекровью! Виноваты все, кроме неё», — отмечает poon***.

«Если он придет к власти, то положение в стране лишь ухудшится», — предполагает funn***.

«Я думал, что военная диктатура давно канула в лету, однако что-то мне подсказывает, что нас ждет диктатура генпрокурора», — сообщает pian***.

«Если он не сменит тактику, страну ждёт разруха», — считает 0505***.

«Кандидат в президенты должен обладать рядом достоинств, среди которых — интеллект и характер. Однако у Юна ничего этого нет», — отмечает gent***.

«Если бы Мун был Гитлером, то Юн был бы мертв», — пишет vbnm***.

«Не кусай руку, что тебя кормит», — рекомендует taig***.

«Юн Сок Ёль в очередной раз демонстрирует свою некомпетентность», — пишет phj4***.

«Критикуя других, Юн пытается лишь скрыть свои недостатки», — предполагает duck***.

«Я действительно раздумывал над тем, чтобы голосовать за «Силу народа», однако, услышав, что говорит Юн Сок Ёль, передумал», — пишет keit***.

«Из-за таких политиков, как он, желание жить в Корее пропадает», — сообщает brus***.

«Неважно, что Муну до конца своего президентского срока осталось не так много, это не значит, что нужно показывать свое высокомерие. Не стоит забывать о том, при ком он занимал должность генерального прокурора», — отмечает ogik***.

«Он сошел с ума?» — интересуется pina***.

«Лицемер, который только прикидывается слабым», — пишет psjk***.