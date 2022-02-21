Ереван, , 15:55 — REGNUM Обвинения прокуратуры Азербайджана в адрес экс-президента Армении Сержа Саргсяна являются «циничными» с учётом той политики, которую ведёт азербайджанских президент Ильхам Алиев. Об этом говорится в заявлении пресс-службы офиса Саргсяна, обнародованном 21 февраля.

Серж Саргсян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Алиев многие годы сталкивался с умелой дипломатией Сержа Саргсяна, достойно представлявшего Армению, и был очевидцем высочайшего рейтинга третьего президента РА», — говорится в заявлении.

В офисе третьего президента Армении также заявили, что Алиев «набил руку на геноцидальной политике». По мнению авторов сообщения, он не имеет морального права обвинять в Саргсяна.

В заявлении отмечается, что прокуратура Азербайджана также объявила в розыск другого бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. В тексте указывается на то, что их преследует и Баку, и армянская «власть капитулянтов».

Напомним, 21 февраля стало известно, что прокуратура Азербайджана объявила в розыск Саргсяна и Кочаряна. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни и покушении на территории Азербайджана. На прошлой неделе в Баку заявили, что в розыск объявлен президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

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