Москва, 21 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Рассказ о гибели мирных жителей в ходе американских операций в Сирии хорошо подошёл бы для «саммита демократий», написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 февраля в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

Она напомнила, что президент США Джо Байден ранее объявил об «успешной контртеррористической операции», направленной на защиту американского народа, союзников Вашингтона и всего мира. Но позднее выяснилось, что при этом погибли гражданские лица. По данным гуманитарных организаций — четыре ребёнка и три женщины.

«Отличная история для «саммита демократий». Очередные «сопутствующие жертвы» под ногами цивилизованного мира, шагающего в прекрасное будущее диктатуры либерализма», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля американские военные ликвидировали на северо-западе Сирии главаря террористов Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. О гибели детей в ходе этой операции позднее сообщили СМИ.

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