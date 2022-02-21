Саратов, , 15:57 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 21 февраля всего проведено 3 545 095 исследований на коронавирусную инфекцию, обследовали 3 291 319 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Тестирование населения на COVID-19 проводят на базе 25 лабораторий.

Показатель заболеваемости составил на сегодняшний день 7760,8 на 100 тыс. населения. Суточный показатель заболеваемости — 80,05 на 100 тыс. населения, темп прироста —1,05%.

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения Саратовской области составляла более 2,395 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 2155 ковид-пациентов, на амбулаторном — 34 660.

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