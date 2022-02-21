Москва, , 15:53 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (78%) поддерживает решение о приеме беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос

«Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории республик (78%)», — говорится в исследовании.

Отмечается, что не поддерживают решение 13% опрошенных, такого мнения чаще придерживаются жители России 18−34 лет (31% — 18−24-лет, 20% — 25−34-лет).

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Три четверти опрошенных также поддерживают решение президента России об единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей (75%). Не поддерживают данную меру поддержки 18%.

В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Метод опроса — телефонное интервью.