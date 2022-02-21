21 февраля 2022 | Время чтения 6 мин

Оксана Хмурова, , 16:51 — REGNUM В Башкирии подготовили 13 пунктов временного размещения для более двух тысяч беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, решение принять в республике беженцев из Донбасса получило общественную поддержку в регионе. Хабиров также отметил, что некоторые жители выказали готовность взять к себе домой семьи с детьми.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция»

«Это в лучших традициях наших жителей, поэтому всем людям огромное спасибо», — заявил глава региона, отметив, что в связи с тем, что жители проявляют желание помочь беженцам, руководство Башкирии приняло решение об организации такой работы: в итоге в республике был создан общественный штаб поддержки.

Радий Хабиров Официальный сайт главы Республики Башкортостан

Эти новости активно обсуждают в социальных сетях.

«От тюрьмы и сумы не зарекаются. От войны, я бы еще добавила…», — написала Дарья Х. из Уфы и ее поддержала Алла Ч.: «Не дай Бог оказаться на их месте. Всё бросить и уехать, с маленькими детьми и стариками туда, где ведь даже могут не ждать».

Еще одна жительница Уфы Луиза М. написала, что «уезжать в неизвестность, еще и с маленькими детьми, это очень страшно».

Но нашлись и такие пользователи, которые не одобрили помощь нуждающимся соотечественникам. Так, Оксана К. возмутилась тому, что несовершеннолетних беженцев в Башкирии планируют обеспечить всеми необходимыми школьными принадлежностями: «Мы сами, значит, покупайте, еще и в школу мест нет, а им, значит, всё на ладони да бесплатно?»

Её поддержал Олег Г. из Уфы: «А жителям нашей республики кто поможет?»

На эти и подобные сообщения пользователи ответили, что народы, проживающие на территории Российской Федерации, всегда отличались милосердием, состраданием чужим горестям, а также всегда помогали друг другу в беде. И эта ситуация не является исключением.

Так, Светлана С. из села Башкирии сообщила, что они с мужем хоть являются пенсионерами, но готовы помочь тем, кто жалуется на то, что якобы будет недоедать из-за помощи жителям Донбасса: «Если вы будете голодать из-за беженцев, обращайтесь, поможем, с голоду не умрете».

Татьяна С. из Белорецка подчеркнула, что у людей беда, поэтому им нужно помочь: «Людей не просто в гости пригласили, их эвакуировали, можете это своим умом понять и сердцем прочувствовать! У людей беда. Почитайте об эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Никогда наши люди в беде не бросали. Вы позоритесь своим высказыванием перед всем миром. Не хотите помочь чем-то посильным для себя, пройдите мимо. Не дай Бог вам лишиться крова над головой и окунуться в этот ужас, в котором эти люди пребывают сейчас».

Эвакуация жителей ЛНР Официальный сайт МВД ЛНР

«Зачем вы так? Там ведь дети маленькие, если б с нами такое случилось?» — ответила недовольным жителям Майя М., ее поддержала Динара Х.: «Нормальным людям буханку хлеба для детей не жалко. У них дома горят, не от хорошей жизни сюда приехали».

Пользователи отмечают, что некоторые люди теряют свой человеческий облик, закрывая глаза и проходя мимо горя других людей: «Какой же народ стал, а ведь на их месте мог оказаться каждый из нас, а народ скулит, всё халяву хотят, завидуют этим десяти тысячам рублям, которые им раздают, как будто со своего кармана отдают, человечность, увы, вымирает в людях», — написал Слава А. из Кумертау, с ним согласилась Алла Ч. «Вот-вот, а если всем недовольным выдать по десять тысяч рублей и выгнать с родного дома жить на гуманитарную помощь, а также видеть недовольные лица местных? Может, тогда людям понятно станет, что завидовать нечему, от слова совсем».

Мария Г. также возмутилась тому, что стало с некоторыми людьми: «Настоящих трудностей, голода, войны не видели. На себе не почувствовали. Стыдно. Люди, есть вещи дороже денег! Ох, поколение. Плачу». И ее поддержала Юлия Т.: «Добрее нужно быть. Самое страшное, что может быть — это война. Остальное — мелочи жизни».

Валера С. из Мелеуза предположил, что «потом будут кричать по телевизору, что «Единая Россия» помогла беженцам».

Его поддержала Эля С. «Госдумовцы получают нереальные зарплаты. Нужно в принудительном порядке заставить их оказать денежную помощь, пока идёт война. От них не убудет. Так хоть польза всем будет. Тут основному населению самим многим денежная помощь нужна с нашими минималками».

«Мне, конечно, очень жаль этих людей! Не от хорошей жизни уезжают. У них ведь тоже там кровно нажитое — земля, дом, имущество. Пришлось всё бросить. Не дай Бог никому такое пережить! Но возмущает то, что наше правительство клянчит помощи у нищего народа. А вспомнить пенсионную реформу. Это вообще грабеж», — заявила Нина Н., и ее поддержала Лиля Б. из Уфы: «А нас, жителей России, вряд ли кто-нибудь поддержит, если что-то случится. Живем и работаем на выживание: счета за квартиру сколько стоят. Нам-то когда окажут помощь?»

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

Между тем пользователи в социальных сетях предлагают реальную помощь беженцам. Так, Наиль А. написал: «Можем принять несколько семей. Будет работа, зарплата. Механизаторы, водители, токарь, сварщики и животноводы».

Фаина Н. также сообщила, что готова принять семью с детьми: «Если что, я могу принять семью — женщину одинокую с ребёнком или с двумя детьми из ДНР или ЛНР. Башкирия, г. Янаул».

Александр Х. выказал готовность предоставить беженцам комнату в общежитии: «Могу предоставить комнату в общежитии для проживания беженцев, на безвозмездной основе, в г. Нефтекамск».

Ильфе Ф. написал: «Можем семейную пару с детьми у себя приютить в деревне. Это Чекмагушевский район».

Заина З. отметила, что «вот в такой ситуации и можно увидеть, кто есть кто».

«Мы один народ! Нам помогать друг другу нужно, а не считать, кто кому что должен. Нас и так разделили уже. Россия в свое время потеряла часть своих территорий. Сейчас самое время собирать сейчас их», — написал Евгений С. из Уфы.

Александр Д. вспомнил стихотворение Тютчева о том, что славянский мир должен сомкнуться сильней, чтобы противостоять уничтожению: «Еще Тютчев писал: «Славянский мир, сомкнись тесней…». А еще он писал, что нужно спаивать единство, любовь: «Но мы попробуем спаять единство любовью. А там увидим, что прочней». Нам нужно сделать всё, чтобы наши народы воссоединились. И сделать это нужно с большой любовью. Иначе гибель неминуема».

«У нас один культурный код, одна религия. Но если процесс разобщения продолжится и дальше, то соединение наших народов в скором времени будет невозможно. Вырастут новые поколения, чужие друг другу, тогда всё будет потеряно. Тогда мы окончательно потеряем часть русского мира», — пишет Юрий Д.

Михаил З. отметил, что «страна с численностью населения в 145 млн человек по определению не может конкурировать с государством, в котором численность населения в 2,5 раза больше. И это при том, что население России с каждым годом всё уменьшается. Если сейчас не начать восстанавливать территории, не увеличивать численность населения, то понятно, чем это может кончиться. Радужного будущего уж точно ждать не нужно».