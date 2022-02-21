Москва, 21 февраля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Конструктивный межсирийский диалог возможен в том случае, если делегации будут сосредоточены на прямом разговоре друг с другом. Об этом 21 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Исходим из необходимости налаживать конструктивный межсирийский диалог — прежде всего в рамках конституционного комитета. Сделать это последовательно и не отвлекаясь на мелочи, концентрируясь на главном. А главным является прямой разговор между сирийскими делегациями и побуждение сирийских делегаций, чтобы они пришли к согласию», — заявил Лавров.