Тамбов, 21 февраля 2022, 15:51 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 46 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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21 февраля выявлено 1292 новых случая заражения коронавирусом — на 67 меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 91 тыс. 886 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 70 тыс. 195 пациентов, в том числе 745 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 2104 человека. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.