Тайшет, Иркутская область, , 15:50 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 21 февраля известил о возбуждении уголовного дела по факту убийства 31-летнего мужчины в Тайшете. В преступлении подозревается 20-летний местный житель, который вечером 19 февраля, находясь, по версии следствия, вблизи ночного клуба, расположенного на улице Кирова, в ходе конфликта с незнакомым мужчиной нанес ему множественные ножевые ранения.

Сигарета

Потерпевший скончался на месте преступления, а подозреваемый задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По имеющейся информации, конфликт между двумя компаниями произошёл из-за того, что погибший отказался дать сигарету, информирует t24.su.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2022 года Нижнеилимский районный суд Иркутской области вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя, учинившего кровавую бойню на почве ревности.

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