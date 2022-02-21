Москва, , 15:47 — REGNUM В происходящей сейчас борьбе вокруг идеи легализации криптовалют, которая идет между Минфином и Центральным банком РФ, позиция последнего представляется более рациональной и взвешенной, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Во-первых, работая с криптовалютами в рамках правового поля, российские компании всё равно не смогут предложить клиентам конкурентоспособные тарифы по сравнению с нелегальными операторами.

Хотя бы в силу того, что им потребуется нести большие расходы на отчетность перед регулятором, а также платить налог на прибыль.

Также как и их клиентов в случае вывода денег с прибылью, придется платить НДФЛ (да и просто предоставлять государству информацию об этих средствах, которую у нелегалов легко скрыть).

Во-вторых потому, что официально зарегистрированными коинами всё равно нельзя будет пользоваться в качестве платежного средства в нашей стране, что ограничивает возможности владельца.

Ну и, в-третьих, даже такие легализованные инвестиции, несмотря на все требования по контролю, останутся ничем не обеспеченными. То есть, в случае крушения пирамиды эти активы вернуть инвесторам и банкам государство никак не сможет.

То есть овчинка не стоит выделки. Рынок по большей части останется черным, доходы бюджета будут минимальны. Да к тому же часть инвесторов вместо реальных активов биржевого рынка вложится в пустышки, фантики.

И в случае падения этих пирамид своё недовольство они обратят на государство, которое это легализовало», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительство РФ направлен законопроект, законодательно прописывающий нормы регулирования криптовалютного рынка в России.

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