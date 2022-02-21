Варшава, , 15:44 — REGNUM Профессор политологии Хенрик Даманский из Института философии и социологии Польской академии наук в интервью изданию Rzeczpospolita спрогнозировал, что правящая в республике национал-консервативная партия «Право и справедливость» останется правящей и на следующий срок.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«В условиях внешних угроз общество склонно консолидироваться вокруг правительства, тем более правящая партия активно действует, ведет переговоры и с Западом, и с Украиной, и с Востоком. Поэтому её шансы на победу велики», — считает эксперт.

Даманский добавил, что главным конкурентам консерваторов — оппозиционной либеральной партии «Гражданская платформа» нужен новый молодой лидер, а остальные политически силы пока не смогут тягаться на равных с «Право и справедливость».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним опросам, рейтинг правящей партии «Право и справедливость» вырос до 37%, хотя месяц назад этот показатель составлял 34%.