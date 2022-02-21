Оренбург, , 15:46 — REGNUM Крупнейший вуз Оренбуржья — Оренбургский государственный университет — окажет помощь студентам Донецкой и Луганской народных республик. ОГУ готов размесить в общежитии более 50 студентов, которые стали беженцами. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Оренбургский государственный университет Пресс-служба ОГУ

«В этой сложной ситуации невозможно оставаться безучастными. Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать тех, кто сегодня в этом нуждается. В настоящее время мы подготовили более 50 мест в общежитии № 4, которое находится на территории университетского кампуса», — сказал и.о. ректора ОГУ Сергей Мирошников.

Вуз обеспечит приезжим проживание, питание, а при необходимости — еще и психологическую помощью силами преподавателей соответствующего профиля.

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