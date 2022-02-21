Москва, 21 февраля 2022, 15:41 — REGNUM Вне зависимости от того, приведут ли США в исполнение свою угрозу, или же для этого не найдется повода, сама по себе возможность того, что любые финансовые операции могут быть заморожены по политическим соображениям, а активы конфискованы по факту государственной принадлежности, является четким сигналом для мировой финансовой системы о том, что лучше снизить зависимость от доллара и американской банковской системы, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
Как сообщало ИА REGNUM, администрация США подготовила рестрикции против России, которые предусматривают запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков.
Читайте также: США подготовили санкции в отношении транзакций российских банков