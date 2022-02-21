Москва, 21 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Вне зависимости от того, приведут ли США в исполнение свою угрозу, или же для этого не найдется повода, сама по себе возможность того, что любые финансовые операции могут быть заморожены по политическим соображениям, а активы конфискованы по факту государственной принадлежности, является четким сигналом для мировой финансовой системы о том, что лучше снизить зависимость от доллара и американской банковской системы, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Деньги перевод

«Стран, которые по каким-то причинам могут попасть под удар американских санкций, все больше. Это уже не только Иран, Ирак и Афганистан, но и крупные участники международной торговли, в том числе Россия и Китай.

То есть появился серьёзный рынок международных транзакций, за который можно побороться с американскими гигантами. Если Европа не поддержит американские санкции, эти транзакции достанутся европейскому бизнесу.

Но поскольку Европа пока движется в фарватере политики Вашингтона, есть серьезные причины для многих стран мира поискать альтернативы.

Тот же Китай имеет серьезные возможности стать новым мировым эмиссионным центром и замкнуть на себя финансовые потоки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США подготовила рестрикции против России, которые предусматривают запрет американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских банков.

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