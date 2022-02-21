Москва, , 15:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудит ход реализации договоренностей по Нагорному Карабаху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Ильхам Алиев Kremlin.ru

Сообщается, что встреча глав двух стран пройдет в Москве, куда Алиев прибудет с официальным визитом. Также планируется обсудить ряд экономических и гуманитарных вопросов.

«По итогам переговоров будет подписана Декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень», — сообщили в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM в Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года начались бои с ВС Азербайджана. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин встретится с Алиевым на наделе — СМИ