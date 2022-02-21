Париж, 21 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Франция и ее основной покупатель оружия Египет проводят воздушные и морские военные учения в Средиземном море, сообщает Le Figaro.

NASA Восточное Средиземноморье

Египет приобрел у Rafale 54 боевых самолета. В целом с 2015 года Египет, где армия играет важную роль как в политике, так и в экономике, приобрел у Франции оружие на сумму более 9 млрд евро. Ранее Каир купил 30 самолетов Rafale примерно за четыре млрд евро.

В то время как Каир и Париж с готовностью демонстрируют свое согласие в борьбе с терроризмом и по другим вопросам региональной безопасности, таким как соперничество с Турцией в Восточном Средиземноморье, египетская армия сообщила о нескольких совместных учениях в последние месяцы.

Напомним, правозащитники регулярно призывают Францию прекратить поставки оружия режиму президента Абдель Фаттаха аль-Сиси, который продолжает подавлять любую оппозицию с момента прихода к власти в 2013 году.