Ростов-на-Дону, , 15:36 — REGNUM В Ростовскую область из Луганска доставили пять тяжелобольных детей. Возраст пациентов — от трёх до 15 лет, сообщили ИА REGNUM в донском минздраве 21 февраля.

Палаты готовы к приёму пациентов Donland.ru

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Маленькие пациенты госпитализированы в областную детскую клиническую больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Детей с онкологическими заболеваниями доставили из Луганска на реанимобиле в сопровождении медиков.

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