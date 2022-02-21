Москва, , 15:35 — REGNUM В 2022 году не стоит ожидать взрывного роста темпов мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала выводы МВФ, эксперты которого обвинили штамм «Омикрон» в замедлении темпов роста мировой экономики.

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«Омикрон» является одной из причин замедления темпов мировой экономики, но основной проблемой всей глобальной экономики стало перенасыщение и перегрев рынков, — сказала Новикова. — Именно в связи с этим, начиная с финансового кризиса 2010 года, началась постепенная эскалация во взаимоотношениях ведущих торговых стран, переросшая в торговые войны между США, ЕС, Китаем, Россией и другими странами. Пандемия же стала причиной нарушения большого количества глобальных цепочек стоимости, которые, в свою очередь, повлияли на объем произведенного товара по странам, а значит, и на итоговые экономические показатели их активности».

К сожалению, как отметила Новикова, все эти факторы носят долгосрочный характер, и говорить об устойчивом росте мировой экономики в ближайшие годы пока рано.

«Именно по этой причине в 2022 году не стоит ожидать взрывного роста темпов мировой экономики, а в большей степени придется довольствоваться 2−3%, что уже станет хорошим показателем по итогам 2022 года», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что главная причина замедления темпов роста мировой экономики — это исчерпание эффекта отложенного спроса.

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