Москва, 21 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Уже в скором времени жители России не смогут избавиться от компьютеров и старой бытовой техники, просто выкинув их в контейнеры для бытовых отходов. С 1 марта в стране вступят в силу новые требования по утилизации мусора.

Van Jacobs Компьютеры

По информации Минприроды России, которое предложило пересмотреть действующие нормы, речь идёт о запрете выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жёсткие диски. Их придётся сдавать на утилизацию.

Отмечается, что нововведение затронет не только компании, но и простых граждан.

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За нарушение правил выброса мусора действуют штрафные санкции. Для граждан — одна-две тысячи рублей, а для компаний —100−250 тысяч. Повторное нарушение грозит увеличением размера штрафа до двух-трех тысяч и 250−400 тысяч рублей соответственно.

Напомним, с 2021 года в России запрещено выбрасывать 182 вида товаров, в том числе ртутные лампы, термометры, шины, телефоны и аккумуляторы. Теперь этот список пополнится шестью новыми группами отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за выброшенный в неположенном месте мусор. Отслеживать нарушения будут по камерам.