Москва, 21 февраля 2022, 15:34 — REGNUM Судя по динамике биржевых рынков, инвесторы не очень впечатлились информацией о возможности проведения нового саммита с участием президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
Как сообщало ИА REGNUM, предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе приняли лидер России Владимир Путин и лидер США Джозеф Байден.
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