Москва, 21 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Судя по динамике биржевых рынков, инвесторы не очень впечатлились информацией о возможности проведения нового саммита с участием президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

«Переговоров на всех уровнях в последние месяцы было немало, но, как показывают их результаты, стороны не готовы идти на компромисс.

Кроме того, саммит планируется где-то в перспективе, а оперативная информация с линии соприкосновения на Донбассе никак с результатами общения президентов не коррелирует.

Также как никакие переговоры не заставляют Запад остановиться в умножении угроз новых санкций.

Видимо, ситуация в ближайшие недели продолжит оставаться напряженной, что будет оказывать давление на мировые фондовые рынки и стоимость российских активов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе приняли лидер России Владимир Путин и лидер США Джозеф Байден.

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