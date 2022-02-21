Москва, , 15:34 — REGNUM Российской экономике больше не на чем расти, а население страны продолжает беднеть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал решение Минэкономразвития РФ понизить прогноз по росту ВВП России в 2022 году до 2,8% вместо 3%.

Рост

«Мы раньше говорили, что прогноз роста нашего ВВП на 3% в 2022 году — это слишком оптимистично. Такой рост в России невозможен, — сказал Головченко. — Для примера, в 2021 году ВВП вырос на 4,6%. Это все произошло из-за эффекта низкой базы (в 2020 году ВВП упал почти на 3%), а так же «дикого» кредитования — все росло как на дрожжах из-за огромного цунами из денег. Так же сильно выросли в цене все сырьевые товары, которые Россия экспортирует».

Как констатировал эксперт, в 2022 году это всё ушло в небытие.

«Расти не на чем. Население беднеет. Сырье растёт не так быстро. Все, кто мог, уже нагружены долгами. Так что и роста спроса среди населения ожидать не стоит. Так что если ВВП в 2022 году вырастет хотя бы на 1,5% — это будет уже праздник. Хотя наш Росстат, если надо, может посчитать, как удобно. Тогда мы и 4% можем увидеть», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным МЭР, в 2022 году рост ВВП России может составить 2,8% вместо ранее спрогнозированных 3%.

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