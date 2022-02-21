В Чите пойманы сотни бездомных собак
Чита, 21 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Власти Читы сегодня, 21 февраля, известили о том, что сначала 2022 г. на территории столицы региона отловлено 520 собак. Все они помещены в приют для животных при ФКУ ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю, сообщает телеграм-канал городской мэрии.
Также известно, что за 20 февраля на территории города было отловлено 17 безнадзорных собак. Специалисты подрядной организации комитета городского хозяйства производили отлов на источнике Молоковка (6 голов) и район перекрестка улиц Петрозаводская и Столярова (11 голов).
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).
Позднее депутаты краевого парламента поддержали поправки в федеральный закон об ответственном отношении к животным. Судя по официальному сообщению парламентариев, опубликованному 16 февраля, они выступают за возможность гуманного умерщвления агрессивных животных.
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