Чита, 21 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Власти Читы сегодня, 21 февраля, известили о том, что сначала 2022 г. на территории столицы региона отловлено 520 собак. Все они помещены в приют для животных при ФКУ ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю, сообщает телеграм-канал городской мэрии.

(сс) Mr.TinDC Агрессивная собака

Также известно, что за 20 февраля на территории города было отловлено 17 безнадзорных собак. Специалисты подрядной организации комитета городского хозяйства производили отлов на источнике Молоковка (6 голов) и район перекрестка улиц Петрозаводская и Столярова (11 голов).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Позднее депутаты краевого парламента поддержали поправки в федеральный закон об ответственном отношении к животным. Судя по официальному сообщению парламентариев, опубликованному 16 февраля, они выступают за возможность гуманного умерщвления агрессивных животных.

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