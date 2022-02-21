Москва, , 15:32 — REGNUM При необходимости Россия сможет обойти запреты на работу с американскими банками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал соответствующие планы администрации Белого дома.

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«Я очень сомневаюсь, что нашим банкам запретят транзакции в долларах, — сказал Головченко. — Это не выгодно ни банкам США (они имеют свою комиссию), ни потребителям нашего сырья (при невозможности оплатить российское сырье цены на него взлетят в космос). Очевидно, что без денег Россия не будет поставлять свое сырье. А без проводок средств через банки как можно будет его поставить? Россия может торговать в юанях или в евро. И это позволяет обойти запреты на работу с банками США. А в ближайшее время наши платежные системы смогут помочь работать с банками других стран напрямую».

Как пояснил Головченко, уже есть соответствующая модель работы с Турцией.

«Мы можем уже сейчас торговать с Турцией без участия банков США. Так что это в общем-то, на мой взгляд, не безвыходная ситуация», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Америка подготовила санкции, запрещающие обрабатывать транзакции российских банков.

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