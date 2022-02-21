Варшава, , 15:32 — REGNUM Пресс-служба Пограничной службы Польши 21 февраля сообщила, что за последние сутки пограничники задержали на польско-белорусской границе еще двоих человек, подозреваемых в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию Польши из Белоруссии.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

«Польские пограничники задержали двоих человек по подозрению в пособничестве нелегальной миграции. Среди них оказались граждане Индии и Пакистана. Известно, что они оба постоянно проживали на территории ЕС и могли пособничать нелегалам беспрепятственно пересекать белорусско-польскую границу и скрываться от польских пограничников. За это они могли получать деньги», — говорится в сообщении.

Задержанным может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши, за что им будет грозить наказание в виде лишение свободы до 8 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.