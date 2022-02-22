Москва, , 22:06 — REGNUM Украина в своем основании является анти-Россией, но полностью убедить всех украинских граждан отказаться от русскости ещё не удалось. Об этом 21 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украинское государство по определению, по основным принципам той идеологии, на основании которой оно было создано и строилось, является анти-Россией, и ничем другим быть не способно», — заявил эксперт.

По мнению политолога, в 2014 году ничего в этом плане не изменилось, разве что «стало откровеннее и даже в каком-то смысле честнее».

Но если говорить не о государстве, а о стране, то всё гораздо сложнее, уверен Неменский. Многие социологические данные показывают, что реально гражданское общество по настроениям до сих пор сильнейшим образом разделено, и в случае изменения обстановки на значительной части Украины пророссийские настроения окажутся в приоритете.

Варианта возвращения к «дружественному братско-славянскому украинству» уже не будет, полагает эксперт.

«Донбасс хорошо показал, что это невозможно, и если вы выходите из украинства, то просто возвращаетесь в русскость. Иного пути нет», — заключил Неменский.

Напомним. что один из бывших депутатов парламента Украины Олег Балицкий в интервью российским СМИ заявил о том, что Украину так и не удалось превратить в «анти-Россию».