Ростов-на-Дону, 21 февраля 2022, 15:32 — REGNUM Федеральная служба безопасности России опубликовала видео последствий попадания выпущенного с территории Украины снаряда в здание погранпункта в Ростовской области. Видео опубликовал телеканал «Россия 24».
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На видео показано разрушенное сооружение, обломки. В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области.
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