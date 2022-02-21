Лос-Анджелес, США, 21 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Американская актриса Милла Йовович беременна. Об этом 21 февраля пишет «Федеральное агентство новостей».

Guillaume Paumier Милла Йовович

Йовович вместе с мужем, режиссёром Полом Андерсоном, появилась на показе модного дома Prada. Гости мероприятия заметили изменившуюся фигуру актрисы в связи с беременностью.

ИА REGNUM напоминает, что для Миллы Йовович и Пола Андерсона ребёнок станет четвёртым. Они воспитывают троих дочерей.