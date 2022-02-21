Тбилиси, 21 февраля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили второй раз за время нахождения в тюрьме в Рустави объявляет бессрочную голодовку. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», он заявил 21 февраля на заседании Тбилисского городского суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную, полную голодовку. Эта голодовка — реакция на то, как этот режим обращается со мной и моими людьми, с нашими людьми», — сказал экс-президент.

Он заявил, что требует такого лечения, на каком настаивает народный защитник Грузии Нино Ломджария. Иначе, как считает политик, он станет «инвалидом».

"Хотите, чтобы я так скончался тихо? Не выйдет. Если надо будет, то я умру с высоко поднятой головой», — заявил Саакашвили, обращаясь к властям страны.

Напомним, Саакашвили ранее объявлял голодовку, когда его задержали в Тбилиси 1 октября. Политик заявлял, что ничего не ел до 20 декабря. При этом в Пенитенциарной службе сообщали, что он покупает соки и мёд. Также были видео, как политик ест из небольших баночек. Кроме того, он получал питательные капельницы. Прекратить голодовку в прошлый раз Саакашвили согласился, когда его перевели в военный госпиталь Гори для реабилитации после голодовки. Теперь он заявляет, что его вернули в тюрьму не долечив.