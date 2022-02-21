Москва, , 15:30 — REGNUM Когда глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен грозит применить против России особенно болезненные экономические санкции, она либо блефует, либо демонстрирует свою недостаточную компетенцию в данном вопросе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил физик-теплоэнергетик, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии о том, что РФ могут отрезать от международных финансовых рынков.

Урсула фон дер Ляйен Kuhlmann

«Председатель ЕК или не обладает достаточной компетенцией, или блефует. От санкций против России пострадает лишь сама Европа, — сказал Пальченко. — А Россия справится относительно безболезненно. Россия и так живет в условиях санкций. Самые болезненные санкции, которые Европа и Америка могли ввести, они уже давно ввели, новые ничего не изменят для России. Для европейской промышленности они будут означать повышение себестоимости, а для их граждан — снижение уровня жизни. Россия гарантированно продаст и продукты питания, и сырье, особенно сейчас. И азиатские страны их охотно купят. Для Европы же это выльется в повышение издержек».

Как подчеркнул Пальченко, Россия по факту и так уже отрезана от финансовых рынков санкциями США.

«Что же касается запрета технологий, их мы в состоянии разработать сами или же найти в другом месте, прежде всего в Китае. Ну, а Европе пора задуматься, что в глобальном экономическом противостоянии выигрывает тот, у кого больше населения, ниже себестоимость, есть технологии и доступ к ресурсам», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что политика Еврокомиссии противоречит экономическим интересам Европейского союза.