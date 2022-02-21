Москва, 21 февраля 2022, 15:30 — REGNUM Когда глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен грозит применить против России особенно болезненные экономические санкции, она либо блефует, либо демонстрирует свою недостаточную компетенцию в данном вопросе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил физик-теплоэнергетик, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии о том, что РФ могут отрезать от международных финансовых рынков.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Kuhlmann

«Председатель ЕК или не обладает достаточной компетенцией, или блефует. От санкций против России пострадает лишь сама Европа, — сказал Пальченко. — А Россия справится относительно безболезненно. Россия и так живет в условиях санкций. Самые болезненные санкции, которые Европа и Америка могли ввести, они уже давно ввели, новые ничего не изменят для России. Для европейской промышленности они будут означать повышение себестоимости, а для их граждан — снижение уровня жизни. Россия гарантированно продаст и продукты питания, и сырье, особенно сейчас. И азиатские страны их охотно купят. Для Европы же это выльется в повышение издержек».

Как подчеркнул Пальченко, Россия по факту и так уже отрезана от финансовых рынков санкциями США.

«Что же касается запрета технологий, их мы в состоянии разработать сами или же найти в другом месте, прежде всего в Китае. Ну, а Европе пора задуматься, что в глобальном экономическом противостоянии выигрывает тот, у кого больше населения, ниже себестоимость, есть технологии и доступ к ресурсам», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что политика Еврокомиссии противоречит экономическим интересам Европейского союза.