Псков, 21 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Бизнесмена Александра Коновалова, который является инициатором петербургской акции бойкотирования проверок QR-кодов, могут признать банкротом. Арбитражный суд принял соответствующее заявление Федеральной налоговой службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Ведомство выдвинуло исковое заявление в отношение ресторатора Александра Коновалова еще в июле 2021 года, однако оно оставалось без движения, а процессуальный срок продлевался. В сентябре дело уже приняли к производству, но сам процесс всё равно откладывался.

Теперь же заявление ФНС о признании Коновалова банкротом суд посчитал обоснованным и назначил проведение процедуры реструктуризации долгов. Соответствующее заключение было принято 16 февраля в Псковской области (по месту регистрации Коновалова). В реестр требований по обязательным платежам во вторую очередь включается 99,6 тыс. рублей основного долга, в третью — 704 тыс. рублей. Сумма пени составляет 127,6 тыс. рублей, а штрафов — 425 тыс. рублей Сумма пени и штрафов учитывается отдельно в реестре требований кредиторов. Она должна быть удовлетворена после погашения основного долга и процентов.

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Коновалова запланировано на 11 июля 2022 года в Арбитражном суде Псковской области. Финансовый управляющий, которым выбрана Ольга Айнутдинова, должна предоставить в суде отчёт о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии бизнесмена, а также протокол собрания кредиторов.

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На сегодняшний день Александр Коновалов находится в СИЗО-1 «Кресты» в Колпино, его арест санкционирован до 27 марта включительно. Ресторатор проходит фигурантом по делу о посредничестве в передаче взятки.