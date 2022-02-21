Рыбинск, Ярославская область, , 15:42 — REGNUM Новым генеральным директором ООО «Рыбинская генерация» назначен Сергей Лыков. Решение было принято ПАО «ТКГ-2». Об этом сообщает ЯрНьюс.

Сергей Лыков Yarnews.net

Ранее Сергей Лыков работал в АО «Башспирт» на одной из руководящих должностей. Имеет мужчина и опыт работы на предприятиях тепловых сетей в Республике Башкортостан, в том числе с 2011 по 2019 год в должности руководителя ООО «Башкирские распределительные тепловые сети», являющейся дочерним обществом ООО «Башкирская генерирующая компания».

Прежний директор компании Алексей Потехин покинул свой пост 6 февраля по собственному желанию. Этому предшествовали многочисленные аварии на теплосетях города.

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