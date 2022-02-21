Чита, 21 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Забайкальскому краю известило об окончании расследования уголовного дела по факту обрушения лифта в медицинском учреждении Читы. Его фигурантами стали генеральный директор ООО «Читалифт» 1961 года рождения и специалист испытательного центра ООО «Сибэк» 1976 года рождения. Подробности сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Pixabay.com Лифт

По данным уголовного дела, между городской клинической больницей № 1 и ООО «Читалифт» были заключены договоры на техническое обслуживание лифтов. Обвиняемые ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по техническому осмотру лифта с целью выявления и устранения неисправностей и подтверждения того, что лифт находится в состоянии, допускающем его безопасную и бесперебойную эксплуатацию.

Обвиняемые не выявили при осмотрах и техническом освидетельствовании значительный износ канатоведущих шкивов лебедки и ограничителя скорости, наличие не соответствующего противовеса и другие технические неисправности.

При этом обвиняемые, не проведя ежегодное периодическое техническое освидетельствование лифта, направленное на производство периодического технического диагностирования, допустили к эксплуатации неисправный лифт, составив и подписав подложный акт освидетельствования лифта, внеся в него ложные сведения о его исправности. В ходе расследования уголовного дела следователи назначили около двух десяток судебных экспертиз, допрошено в качестве свидетелей около 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, городской больнице №1 Читы 9 апреля 2021 года произошло ЧП: не выдержав нагрузки, рухнул лифт, в котором в тот момент находились 10 человек, в том числе — один медицинский работник. Предварительно установлено, что причиной инцидента стал перегруз. Лифт 2017 года выпуска прошел сертификацию.

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