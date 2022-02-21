Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге в пять раз увеличится размер штраф за безбилетный проезд в городском общественном транспорте. «Зайцы», рискнувшие доехать до нужной остановки не заплатив за это, получат штрафы в 2,5 тыс. рублей, а не в 500, как это установлено в настоящее время. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Кондуктор автобуса Tumenpro.ru

Согласно Правилам пользования наземным пассажирским транспортом Петербурга пассажир обязан, войдя в салон транспортного средства, немедленно оплатить проезд и провоз багажа по установленному тарифу. Размер штрафа за неоплату проезда, который не менялся на протяжении почти девяти лет, составляет 500 рублей в городском наземном пассажирском транспорте и 1 тыс. рублей — в метрополитене.

Как пояснили в комтрансе Петербурга, в 2022 году стоимость месячного комбинированного (трамвай, троллейбус, автобус) билета составляет 2282 рублей, а месячного билета для проезда в метро — 2495 рублей.

«Увеличение размера административного штрафа до 2500 рублей за поездку в городском общественном транспорте без оплаты обеспечит соразмерность стоимости проездного билета и размера административного штрафа», — пояснили в пресс-службе.

Таким образом городские власти хотят повысить уровень сознательности и ответственности граждан, а также снизить число случаев безбилетного проезда при переходе на бескондукторную систему обслуживания пассажиров.

Кроме того, усиление штрафных санкций будет способствовать оплате проезда или приобретению единых проездных билетов, так как теперь штраф за безбилетный проезд фактически будет превышать стоимость месячного проездного билета.

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