Воронеж, , 15:25 — REGNUM Жители Донбасса, прибывшие в Воронежскую область, получат поддержку в размере 10 тыс. рублей в ближайшие дни. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев Kremlin.ru

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«Особенность механизма федеральной финансовой поддержки в том, что деньги идут через Ростовскую область. Так как через этот регион идёт поток людей из Донбасса. Рассчитываем, что те, кто прибыл именно к нам, начнут получать положенные выплаты по 10 тысяч рублей в течение пары дней», — приводит пресс-служба облправительства слова губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежскую область 20 и 21 февраля въехали 3,3 тысячи жителей ДНР и ЛНР, в том числе около 1,5 тысячи детей.