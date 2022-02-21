Москва, , 15:24 — REGNUM Центробанк РФ выступил с предложением идентифицировать всех покупателей криптовалюты, а также ограничить объем средств, которые граждане могут вложить в криптовалюты. Практика подтверждения своей личности уже очень давно используется крупными биржами, по типу Binance, Okex, FTX и т. д., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Денис Гончаров.

Криптовалюта

«Для завершения регистрации и открытию всех доступных функций бирже необходимо пройти KYC. Так называется обязательная проверка персональных данных клиента.

Так что, данная мера не будет являться новинкой и довольно адекватно может быть воспринята криптоэнтузиастами из России.

Ограничения средств — это также логичная мера, ведь рынок цифровых валют по определению является высоко рисковым видом инвестирования.

Сильнейшая волатильность на нем может очень быстро обнулить криптосчет начинающего инвестора.

Именно поэтому ограничение средств для неквалифицированных инвесторов, будет являться мерой, которая обезопасит в первую очередь, самого инвестора от возможных потерь», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительство РФ направлен законопроект, законодательно прописывающий нормы регулирования криптовалютного рынка в России.

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