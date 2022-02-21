Москва, , 15:24 — REGNUM В Москве в результате строительных работ рядом с домом Брюса в Брюсовом переулке может быть полностью утрачена видовая среда. Об этом 21 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM градозащитник, активист общественных организаций «Архнадзор» и «SOSКукуй» Алексей Егоркин.

Брюсов переулок Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал данные о возможном изменении границ охраняемого государством участка в пользу проекта элитного ЖК. Напомним, что дом по соседству с памятником планируется перестроить в современный апарт-комплекс под люксовым брендом, при этом возможно изменение габаритов здания.

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«Ситуация с домом Брюса уже не вызывает былую оторопь от действий застройщиков и ангажированных ими чиновников. Как и везде в исторической Москве, где необходимо впихнуть точечную застройку, перекраивается историческая территория — сокращаются территории памятников, урезаются охранные зоны. И все это для того, чтобы выделить и очистить от охранных обязательств приглянувшийся застройщику клочок земли. Под заказчика прописываются и принимаются новые регламенты застройки территории, совпадающие уже с параметрами готового проекта. Очевидно, что эта преступная схема невозможна без участия органов исполнительной власти», — сказал он.

Эксперт допустил, что девелопер с чиновником могут действовать в плотной связке.

«Конечно, ни о каком сохранении облика старой Москвы речь уже не идет. И даже если сам дом Брюса не пострадает, но та историческая и видовая среда, в которой он находится и которая находится под охраной государства, будет безвозвратно утрачена. Это уже, увы, укрепившаяся в Москве практика. Но с этим надо что-то делать. Общественность должна быть допущена к реальному контролю за действиями градостроителей», — считает Егоркин.