Салехард, 21 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. На Ямале с 19 февраля снимается требование о переводе не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы, но сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий до 31 марта. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Допускается проведение физкультурных и спортивных, культурных мероприятий при наличие масок, соблюдении санитарной дистанции 1,5 м, заполнении в залах не более 50% мест.

При посещении ряда мероприятий и учреждений сохраняется требование о наличии документа или QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или отрицательного результата ПЦР тестирования на коронавирус и справки о медотводе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 21 февраля за сутки госпитализировано 79 человек с COVID-19. Выздоровел за сутки 1781 ямалец. Заразились коронавирусом 1528 человек — на 508 человек меньше, чем днём ранее.