Чита, 21 февраля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Забайкальскому краю известило о проведении доследственой проверки по факту нападения бездомных собак на мужчину Краснокаменске. По информации СМИ, несколько бездомных собак напали на мужчину, возвращавшегося вечером из гаража домой. Защищаясь, мужчина был вынужден отбиваться камнями и ножом от агрессивных животных.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

«Следователи опросят пострадавшего мужчину, выяснят характер причиненного вреда. Также будут установлены очевидцы произошедшего. Также следователи намерены получить объяснения должностных лиц администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района, в обязанности которых входит обеспечение безопасности жителей района», — пояснили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

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