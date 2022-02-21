Астрахань, , 15:20 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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21 февраля выявлен 741 новый случай заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона был выявлен 105 тыс. 431 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 89 тыс. 718 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 646 — за последние сутки.

За весь период скончался 2791 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.