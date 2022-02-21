Москва, , 15:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с членами параолимпийской команды страны поблагодарил спортсменов за преданность спорту и целеустремленность, вдохновляющие миллионы людей, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших товарищей по команде за ваш выбор и преданность спорту, за ваш пример победного настроя, целеустремленности, умения держать удар, который дает миллионам людей уверенность и надежду, позволяет расширить границы возможного», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что представить родную страну на таких соревнованиях — это заветная вершина, мечта для любого атлета.

Путин подчеркнул, что Параолимпийским играм нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным заряжающим эмоциям, которые неизменно вызывают спортсмены.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России стала второй по общему количеству полученных наград на Олимпийских Играх (ОИ) в Пекине, обновив свой рекорд по этому показателю. В активе олимпийской российский команды 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых).

Паралимпийские зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будет разыграно 78 комплектов медалей.