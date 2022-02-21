Москва, , 19:38 — REGNUM Россия не сможет игнорировать необходимость защиты своих граждан в Донбассе в случае массового кровопролитного удара. Об этом 21 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция»

«С одной стороны, Россия, конечно, будет всеми силами стараться не дать разгореться новому кровопролитию и втянуть себя в большую войну на Украине, но с другой стороны она не сможет очередной раз не явиться на войну, если таковая всё же начнётся», — заявил эксперт.

Политолог напомнил, что теперь в Донбассе проживают сотни тысяч наших сограждан, что дополнительно формализует обязательства России по их защите.