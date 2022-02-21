Москва, , 15:17 — REGNUM Росту экономики России в 2022 году будет оказывать поддержку дальнейшее восстановление добычи нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

ВВП России Investprofit.info

«Минэкономразвития РФ в уточненном промежуточном прогнозе социально-экономического развития на 2022−2024 гг. изменил оценку роста ВВП в 2022 году с 3% до 2,8%.

По словам федерального чиновника, уточнение оценки на 2022 г. не связано с ухудшением прогноза роста российской экономики, а объясняется более высокой базой 2021 г.

Новая оценка более оптимистична, чем наш текущий прогноз роста ВВП РФ в текущем году (2,2−2,4%) и консенсус-прогноз Bloomberg (2,6%).

В 2021 году российская экономика показала сильный восстановительный рост (4,7%), это максимальные темпы роста с 2008 г. Скорее всего, что в 2022 году дальнейшее восстановление добычи нефти будет оказывать поддержку росту экономики.

Некоторый позитивный эффект могут оказать также первые планируемые инвестиции в инфраструктуру из ФНБ и возможные дополнительные бюджетные расходы.

Однако рост внутреннего спроса может значительно замедлиться за счет эффекта высокой базы 2021 года, высокой инфляции (не все отрасли и субъекты экономики готовы к ней успешно адаптироваться) и ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.

Дополнительные риски связаны с геополитической напряженностью и возможным ужесточением санкционного режима», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году рост ВВП России может составить 2,8% вместо ранее предполагаемых 3%. Именно на такой уточненный промежуточный прогноз предлагают ориентироваться в Минэкономразвития.

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