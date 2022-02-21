Кострома, 21 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Торговые ряды в Костроме вновь горели из-за неисправной электропроводки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС Костромской области.

Пресс-служба МЧС по Костромской области Пожар в Пряничных рядах в Костроме

Информация о возгорании в Пряничных рядах, имеющих статус объекта культурного наследия федерального значения, поступила пожарным ночью 19 февраля. Огонь вспыхнул в подвале и через деревянное перекрытие поднялся в помещения, арендуемые владельцами двух магазинов.

По предварительной версии причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Возможно, проводка была неисправна или принимала слишком большие нагрузки. Возгорание ликвидировали за несколько часов, огонь повредил 38 квадратных метров постройки. В ЧП никто не пострадал.

Напомним, 4 февраля 2021 года в Больших Мучных рядах Костромы произошёл пожар по аналогичному сценарию. Из-за неисправной электропроводки в складских помещениях огонь испортил помещения и продукцию четырёх магазинов. По подсчётам балансодержателя рядов — госучреждения «Наследие» на восстановление памятника архитектуры уйдёт более 15 млн рублей. Сейчас поврежденные помещения в рядах закрыты, их ремонт был начат в декабре 2021 года.

Справка: Торговые ряды в Костроме включают в себя комплекс из 7 построек. Они были возведены на рубеже 18−19 веков и являются объектами культурного наследия федерального значения.