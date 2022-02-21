Рязань, , 15:27 — REGNUM Открыты реквизиты для оказания помощи гражданам, прибывающим с территории Донбасса в Рязанскую область, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в оперативной группе правительства региона.

Денежные переводы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Для перевода средств желающие могут воспользоваться счётом Рязанского областного фонда социальной поддержки населения. В графе «Назначение платежа» следует указать: для оказания помощи лицам, прибывающим на территорию Рязанской области из ДНР и ЛНР.

Напомним, для прибывающих жителей ДНР и ЛНР в Рязанской области подготовлено 13 пунктов временного размещения.

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