Липецк, , 15:15 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 108 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

21 февраля выявлено 1100 новых случаев заражения коронавирусом — на 432 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 120 тыс. 820 случаев заражения.

За весь период наблюдения 101 тыс. 533 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 1134 — за последние сутки.

За весь период скончались 3215 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.