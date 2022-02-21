Забайкальский край, 21 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского района Забайкальского края помогла восстановить права жителей сельского поселения «Даурское», где водонасосная станция и скважина не были обеспечены резервным источником электроснабжения. Подробности сегодня, 21 февраля, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

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Аварийное отключение электроэнергии на данных объектах могло повлечь прекращение водоснабжения поселка с численностью населения около 4 тыс. человек, в том числе котельной, а также 13 многоквартирных домов, 3 социальных учреждений и других объектов.

При этом полномочия по организации водоснабжения от муниципального района сельскому поселению были переданы без надлежащего финансирования. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и массового нарушения прав граждан прокуратура обратилась в суд и потребовала обязать администрацию села приобрести резервный источник электроснабжения, а администрацию района — обеспечить соответствующее финансирование.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящее время решение суда исполнено, на водонасосную станцию и скважину поселения установлен резервный источник электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в забайкальском селе Будюмкан Газимуро-Заводского района сломался электрогенератор, из-за чего электропитания лишились 74 частных дома с населением 156 человек, а также местная школа.

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